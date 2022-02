Sei Nazioni, Italia ko con l'Inghilterra: nemmeno un punto per gli azzurri

13-02-2022 18:02

Esordio casalingo nel Sei Nazioni per l’Italia, che all’Olimpico di Roma ha ospitato l’Inghilterra nella 2^ giornata del torneo di rugby più prestigioso al mondo. I padroni di casa hanno perso 33-0, senza riuscire a realizzare nemmeno un punto. Gli azzurri arrivavano all’appuntamento dopo la sconfitta a Parigi, con la Francia che si è imposta 37-10. Sconfitta all’esordio anche per gli inglesi, che hanno ceduto 20-17 a Edimburgo contro la Scozia.

Nel primo tempo tre mete a zero per gli inglesi, che sfruttano ogni occasione per andare a segno: Smith e due volte George puniscono l’Italia, mai realmente vicina alla marcatura. Nel secondo tempo il match non cambia. L’Inghilterra supera la linea di fondo altre due volte, gli azzurri provono di orgoglio a realizzare almeno un meta ma senza avere successo. Tanti errori da parte dei ragazzi di Crowley. Finisce 33-0, Italia non vince nel Sei Nazioni dal 2015.

Marcatori del match: 9′ Smith (I, m) Smith (I, tr), 19′ George (I, m) Smith (I, tr), 39′ George (I, m) Smith (I, tr), 44′ Daly (I, m), 72′ Sinckler (I, m) Smith (I, tr). Marcus Smith nominato Man of the Match.

