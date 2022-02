Sei Nazioni, Italia sconfitta a Parigi all'esordio

06-02-2022 18:16

Esordio con sconfitta per la Nazionale Italiana di Rugby nel Sei Nazioni 2022. Gli Azzurri hanno ceduto a Parigi contro una delle favorite del torneo, la Francia, per 37-10.

L’Italia va a segno per prima con Menoncello, il più giovane giocatore a marcare una meta nel torneo, e la sfida resta in equilibrio fino alle metà del primo tempo. Poi i Bleus accelerano con Villiere, man of the match con tre mete, e chiudono i giochi nella ripresa, mentre la Nazionale non riesce più a fare punti.

Così capitan Lamaro dopo il match a Sky: “E’ sempre difficile giocare contro una squadra importante come la Francia. Siamo stati concentrati, anche se siamo venuti meno in certi momenti. Appena cedi un attimo, loro ne approfittano. Oggi è stato così. E’ bello avere gli spettatori, danno un’anima diversa alla partita. Queste sono le partite che vogliamo giocare, così si creano i giocatori di livello. Bene restare nella partita per 60-70 minuti, ma serve più consistenza. Non basta quanto fatto nelle ultime due settimane, dobbiamo fare ancora meglio per il match con l’Inghilterra. Dobbiamo essere ancora più pronti e preparati”.

