Sei Nazioni: una commovente Italia interrompe 7 anni di digiuno

19-03-2022 19:17

Dopo 36 sconfitte consecutive nel Sei Nazioni l’Italia interrompe il digiuno che durava da sette anni battendo per 22-21 il Galles al Principality Stadium di Cardiff. E’ la prima vittoria degli azzurri in casa dei gallesi in questo torneo.

Galles-Italia: l’ultima vittoria azzurra nel 2015 in Scozia

L’ultima vittoria dell’Italia risaliva al 2015 e anche allora era arrivata in trasferta, a Edimburgo contro la Scozia. Il match, equilibratissimo, si è deciso negli ultimi due minuti, grazie a una meta di Padovani su assist di Capuozzo a tempo scaduto e poi trasformata a tempo scaduto da Garbisi che ha così regalato i due punti decisivi ai suoi compagni.

Galles-Italia: la cronaca in pillole

Finalmente quindi non una sconfitta onorevole ma una vittoria, in una partita giocata ad armi pari contro un avversario sulla carta più forte ma più abbordabile degli altri e così è stato. Due piazzati di Garbisi e Padovani ci hanno portati subito avanti 6-0, poi una meta di Watkin trasformata da Biggar ha fatto passare avanti il Galles, ma ancora Garbisi e Padovani con due piazzati hanno chiuso il primo sul 12-7 a nostro favore.

Nel secondo tempo due mete trasformate del Galles, in mezzo un altro piazzato di Garbisi: si è arrivati così al momento decisivo coi britannici avanti 21-15 ma la giocata miracolosa di Capuozzo e Padovani e la trasformazione di Garbisi hanno regalato lacrime di gioia a tutto il movimento del rugby italiano.

Galles-Italia 21-22: il tabellino

Marcatori: 12′ Garbisi (I, cp), 16′ Padovani (I, cp), 27′ Watkin (G, m) Biggar (tr), 31′ Garbisi (I, cp), 33′ Padovani (I, cp), 52′ Lake (G, m) Biggar (tr), 57′ Garbisi (I, cp), 68′ Adams (G, m) Biggar (tr), 78′ Padovani (m) Garbisi (tr).

