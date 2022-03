Sei Nazioni: i convocati dell'Italia per Scozia e Galles

01-03-2022 20:03

Il commissario tecnico dell’Italia di rugby Kieran Crowley ha ufficializzato i convocati per le ultime due partite del Sei Nazioni 2022 in programma contro la Scozia all’Olimpico il 12 marzo e col Galles a Cardiff il 19 marzo, nelle quali gli azzurri cercheranno di schiodarsi da quella quota zero che varrebbe il cucchiaio di legno. Eccoli.

Piloni: Pietro Ceccarelli, Danilo Fischetti, Ivan Nemer, Tiziano Pasquali, Cherif Traoré, Giosuè Zilocchi.

Tallonatori: Luca Bigi, Giacomo Nicotera, Federico Zani.

Seconde Linee: Niccolò Cannone, Marco Fuser, Federico Ruzza, David Sisi.

Terze Linee: Toa Halafihi, Michele Lamaro (capitano), Sebastian Negri, Giovanni Pettinelli, Braam Steyen, Manuel Zuliani.

Mediani di mischia: Callum Braley, Alessandro Fusco, Stephen Varney.

Mediani di apertura: Giacomo Da Re, Paolo Garbissi, Leonardo Marin.

Centri: Juan Ignacio Brex, Marco Zanon.

Ali/estremi: Pierre Bruno, Ange Capuozzo, Simone Gesi, Montanna Ioane, Federico Mori, Edoardo Padovani.

