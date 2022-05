Semifinale scudetto, gara-1: l'Olimpia Milano travolge Sassari

28-05-2022 20:46

L’Olimpia Milano si aggiudica gara-1 della semifinale playoff scudetto contro la Dinamo Sassari, battendo gli ospiti al Mediolanum Forum 88-71. Partita sempre in mano dei ragazzi di Ettore Messina, che hanno avuto la meglio in ogni quarto giocato.

Nel primo quarto gli attacchi sono grandi protagonisti, con i primi 10′ che si concludono 32-26 per i padroni di casa. Un botta e risposta continuo, con i ragazzi di Ettore Messina più precisi sotto canestro. Per Sassari grande protagonista Robinson, autore di diversi punti.

Nel secondo quarto le due squadre non mantengono le ottime percentuali in attacco dei primi 10′. L’Olimpia Milano raggiunge la doppia cifra di vantaggio e Sassari tira fuori le unghie, chiudendo alla fine a -8 il primo tempo.

Il terzo quarto si apre con un parziale di 7-0 in favore degli ospiti, i primi punti del quarto per l’Olimpia Milano arrivano con la tripla di Datome dopo due minuti e mezzo. Sassari però si inceppa e i ragazzi di Messina ne approfittano, chiudendo alla grande: padroni di casa in vantaggio 71-57 a 10′ dalla fine.

Ultimo quarto senza storia. A Sassari non riesce la rimonta, l’Olimpia Milano gestisce il vantaggio e alla fine chiude i conti 88-71.