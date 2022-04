21-04-2022 22:06

La Lube Civitanova ha battuto in casa all’Eurosuole Forum l’Itas Trentino per 3-0 in gara-3 delle semifinali dei playoff di Superlega. 25-16 25-19 25-17 i parziali dei set a favore dei marchigiani che accorciano le distanze sul 2-1 nella serie. Gara-4 è in programma domenica e sarà Trento a giocare sul proprio parquet amico, la BLM Group Arena, per provare a chiudere la serie e conquistare la finale.

OMNISPORT