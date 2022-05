27-05-2022 23:04

Al termine di una partita equilibratissima ed emozionante la Virtus Bologna si impone per 77-73 all’Arena Segafredo contro un’indomabile Bertram Derthona Basket Tortona in gara-1 della semifinale scudetto. Domenica ci sarà gara-2 sempre nel capoluogo emiliano.

Il primo quarto viene dominato dalla Virtus che va subito sul 7-0 e poi arriva sul +9, ma qui Tortona comincia la rimonta chiudendo sul -5 i primi 10 minuti (21-16) e poi la completano nel secondo quarto. Si va punto a punto fino all’intervallo lungo: sono i piemontesi ad arrivarci avanti sul 38-35 e poi nel terzo quarto si issano più volte a +6. Gli ultimi dieci minuti iniziano sul 55-51 per gli ospiti e la partita continua a essere equilibratissima.

A 1’32” dalla sirena Tortona è ancora avanti per 73-70 ma Marco Belinelli la ribalta con due tiri in sospensione, uno da due e uno da tre, poi Daniel Hackett fa uno su due ai liberi quando mancano 40 secondi. Da questo momento i piemontesi sbagliano cinque tiri dal campo, di cui quattro triple, e Belinelli mette il sigillo finale anche lui con un uno su due dalla linea della carità segnando così 6 punti nell’ultimo minuto e mezzo, quelli decisivi per il successo delle V Nere.

Per i ragazzi di Sergio Scariolo Belinelli chiude con 25 punti e 8 su 17 dal campo di cui 4 su 10 da tre, 13 punti e 6 rimbalzi per Mouhammadou Jaiteh, 11 punti e 9 rimbalzi di Tornike Shengelia, 10 punti e 9 assist di Milos Teodosic. Per la squadra di Marco Ramondino, rivelazione del campionato che oggi ha fatto soffrire i campioni in carica sul loro parquet amico, 16 punti di Jamarr Sanders.