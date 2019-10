Semplici elenca i punti di forza del Cagliari

Durante la conferenza stampa, Leonardo Semplici ha presentato la gara contro il Cagliari: "Bisognerà fare una prestazione importante per dare continuità alla vittoria col Parma e portare a casa punti importantissimi. Con grande agonismo, intensità e furore possiamo dare filo da torcere a tutti".

Il tecnico ha poi analizzato gli avversari: "Andiamo ad affrontare una squadra che ha dei valori assoluti e che migliorata tanto rispetto all'anno passato. Hanno investito molto e sono una squadra in salute, tra l'altro giocheremo in un campo particolare dove non abbiamo mai fatto punti. In casa il Cagliari fa valere tanti aspetti: ha uno stadio particolare ed un certo tipo di tifo e riesce esprimersi in una certa maniera".

"E' una squadra ben messa in campo con dei valori, ma noi non dobbiamo pensare a loro. Noi dobbiamo pensare a mettere in campo tutto quello che abbiamo, consapevoli di quello che stiamo facendo e di come stiamo crescendo. Abbiamo delle qualità e dobbiamo metterle sul campo".

