Semplici pungola Petagna sulla Nazionale

Andrea Petagna non convocato in Nazionale da Roberto Mancini in occasione della recente doppia sfida contro Portogallo e Stati Uniti ha fatto discutere, anche in considerazione dei tanti esperimenti operati dal commissario tecnico. Il centravanti della Spal è infatti considerato uno degli uomini emergenti del calcio italiano, sebbene in azzurro sia ancora fermo alla sola presenza del 28 marzo 2017, ad Amsterdam nel 2-1 dell'Italia sui padroni di casa dell'Olanda.

Della questione si è anche occupato Leonardo Semplici, pungolando il suo centravanti, già autore di 4 gol nelle prime 12 partite di campionato (il suo record in serie A è di 5 reti ed è già a portata di mano) e divenuto uno dei rigoristi di riferimento della squadra.

"Queste tematiche non sono di mia competenza – ha tagliato corto il tecnico degli estensi -. Prima di tutto sarà Andrea a doversi meritare questa chiamata e un riconoscimento di questa importanza. Se dovesse essere così sono certo che la convocazione in Nazionale arriverà".

SPORTAL.IT | 24-11-2018 11:15