Semplici: "Sfatiamo il tabù Chievo"

Il tecnico della Spal Leonardo Semplici avvisa i suoi in vista del match contro il Chievo: "Avete visto tutti con quale spirito hanno affrontato avversari come Lazio e Parma. Chi andrà in campo, per un motivo o per un altro, avrà mille stimoli per fare bella figura, oltre tutto facilitato dall'avere la mente libera, senza l'assillo del risultato a tutti i costi. E' una squadra che nella singola partita ha dimostrato di potersela giocare con tutti, che ha pagato i problemi di inizio stagione. Ci ha sempre messo in difficoltà, non l'abbiamo mai battuta. Speriamo di sfatare anche questo tabù".

Sul suo futuro: "Fa piacere sentire che la proprietà è intenzionata a proseguire nel suo processo di crescita. Quotidianamente ci confrontiamo, poi, una volta raggiunta la certezza della salvezza, entreremo nei dettagli, anche per quanto riguarda il mio futuro".

SPORTAL.IT | 03-05-2019 17:02