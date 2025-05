Senato, l'aula ricorda il campione di pugilato Nino Benvenuti

Nell’Aula del Senato il presidente Ignazio La Russa ricorda Nino Benvenuti il pugile italiano scomparso il 20 maggio a 87 anni. Per il campione azzurro, oro olimpico nel 1960, i senatori hanno osservato un minuto di silenzio. “Sento il dovere e il sentimento vero di ricordare un grande campione che ci ha lasciato – dichiara La Russa – è stato un pugile che ha onorato l’Italia e l’ha onorata anche come ambasciatore all’estero”. Nino Benvenuti è stato “uno sportivo che ha vinto titoli mondiali. Era nato in Istria e si è portato dietro il peso dell’esodo. Ha saputo anteporre nella sua vita il senso di lealtà e di appartenenza a una comunità che ha sempre portato nel cuore”. “Lo ricordiamo anche con amicizia perché ho avuto l’onore di conoscerlo. Lo proposi come senatore a vita. Ma anche se senatore a vita non lo è stato, sicuramente ricordarlo oggi al Senato gli avrebbe fatto senz’altro piacere”, ha concluso chiedendo per lui un minuto di silenzio. (NPK) Fonte: SenatoTv