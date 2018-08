Senran Kagura troppo hot per YouTube? Censurata la serie

Senran Kagura è una serie di videogames d’azione giapponese prodotta da Marvelous e sviluppata da Tamsoft. Si tratta di 5 ragazze shinobi dell’Accademia Nazionale Hanzō, che studiano segretamente per diventare dei ninja: Asuka, Katsuragi, Hibari, Ikaruga, e Yagyū, ognuna con una tecnica segreta. Il titolo ha dato seguito a diversi adattamenti manga e anche a una serie televisiva anime, andata in onda in Giappone qualche anno fa.

Questa premessa per raccontarvi quanto è successo ai fan di Senran Kagura, che si sono ritrovati all’improvviso di fronte a uno schermo nero senza alcuna spiegazione. Che cosa è successo? Il problema sembrerebbe legato ad alcune scene definite ‘poco appropriate’, soprattutto per quanto riguarda gli spin-off. Più precisamente YouTube avrebbe protestato per una “live action” del gioco Switch Peach Ball: Senran Kagura.

Il video che è stato ‘salvato’ da Dualshockers prima che fosse rimosso da YouTube, non mostra la sequenza che ha causato la censura. Basterà, però, lavorare un po’ di fantasia e potrete arrivarci facilmente. Al posto del seno di Yumi immaginate quello di una vera modella e sostituite le alette del flipper con sexy ragazze che lanciano palline per fare ‘centro’…

Insomma, il social network dei video più famoso del momento ha censurato la serie liquidando i fan con la frase: “Questo video è stato rimosso perché viola le norme di YouTube in materia di nudità o contenuti sessuali“. Non sono mancate naturalmente polemiche legate a questo episodio di censura, ritenuto da moltissimi utenti ‘incoerente’, date le immagini che sono invece concesse regolarmente sulla piattaforma.

Non sappiamo come evolverà la vicenda. Quello che sappiamo è invece che, almeno per il momento, né Peach Ball: Senran Kagura, né Senran Kagura 7EVEN: Shojo-tachi no Kofuku saranno disponibili in Europa.

HF4 | 10-08-2018 09:30