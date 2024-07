Serena a Sacchi: “Ma cosa dici? La tua Italia modesta, doveva tutto solo a Baggio”

L’ex attaccante oggi opinionista attacca sui social il commissario tecnico dei Mondiali di Usa ’94 che in un articolo sulla Gazzetta aveva elogiato la sua Nazionale

L’articolo della Gazzetta dello Sport in cui Arrigo Sacchi ricorda la finale dei Mondiali ’94 a Pasadena fa infuriare Aldo Serena: l’ex attaccante se la prende con il c.t. di allora, ricordandogli il gioco “difensivo e modesto” di quella Nazionale e bacchettandolo per la scarsa riconoscenza verso Roberto Baggio.

Mondiali Usa ’94, il ricordo della finale di Arrigo Sacchi

Il 17 luglio di 30 anni fa l’Italia perdeva la finale dei Mondiali di Usa ’94 ai rigori, contro il Brasile. In occasione del 30° anniversario di quella partita, Arrigo Sacchi ha firmato un articolo sulla Gazzetta dello Sport rievocando l’avventura della Nazionale ai Mondiali americani. Nel suo articolo, l’ex c.t. definisce “eroi” i giocatori di quella Italia, ma ricorda anche come quel secondo posto non venne apprezzato “come noi ci saremmo aspettati”. “Visti i recenti risultati della Nazionale azzurra, dico con forza che il nostro secondo posto al Mondiale del 1994 dovrebbe renderci ancora più orgogliosi di quella squadra. Abbiamo perso ai calci di rigore, siamo stati in partita fino alla fine nonostante non avessimo energie, di cosa potevano rimproverarci?”.

Serena attacca Sacchi per aver dimenticato Baggio

Alla domanda di Sacchi ha risposto su X Aldo Serena. L’ex attaccante azzurro non ci va leggero nell’attaccare l’ex commissario tecnico, accusato di ricordare esclusivamente il risultato finale dei Mondiali ’94. “Con tutto il rispetto, con tutto il rispetto dovuto, non si possono leggere queste cose – ha scritto Serena nel suo tweet -. Gioco difensivo e modesto (quello da lui sempre criticato). Roberto Baggio che dopo l’umiliazione contro la Norvegia gli salva la faccia con la sua fantasia e nessun cenno di ringraziamento”.

Italia a Usa ’94: i tifosi stanno con Serena

Insomma per Serena Sacchi ha dimenticato che quell’Italia fu parecchio lontana dall’idea di bel calcio del suo c.t. e che le giocate di un singolo, Roberto Baggio, risultarono fondamentali per trascinare la Nazionale alla finale. Un parere, quello dell’ex attaccante, che trova ampi consensi tra i commenti dei tifosi azzurri al suo post. “Sacchi illeggibile. Uomo completamente divorato dal suo smisurato ego”, scrive Francesco82. “Sacchi in quel mondiale sbagliò tutto ciò che si potesse sbagliare”, aggiunge Giuseppe. “Senza Baggio saremmo usciti già con la Nigeria, non scherziamo – ricorda Antonio -, Baggio ci trascinò fino alla finale, praticamente da solo, altro che schemi e chiacchiere di Sacchi, l’allenatore più presuntuoso e sopravvalutato della storia italiana!”. “Usa ’94 fu la consacrazione della superiorità del singolo sul gruppo. L’esatto contrario del credo di quel signore che scrive”, l’opinione di Giorgio.