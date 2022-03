Serena: "Scudetto Juve? Distanza considerevole"

04-03-2022 20:19

A La Gazzetta dello Sport, Aldo Serena ha analizzato la possibilità della Juventus di tornare a competere per lo scudetto: “La distanza è ancora considerevole, ma Milan e Inter stanno rallentando, per motivi diversi non sono nel miglior momento della stagione. Potrebbero perdere ancora qualche punto, cosa che invece i bianconeri non possono permettersi”.

Ovviamente c’è anche il Napoli: “E’ una mina vagante e ha tutte le qualità che servono per arrivare fino in fondo. Servirà una costanza maggiore, ma conviene vivere alla giornata, senza fare troppi calcoli. Manca ancora tanto”, conclude Serena.

