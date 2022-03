Mercato Juventus: sfida al Milan per un colpo a centrocampo

04-03-2022 18:58

La Juventus continua la sua opera di ristrutturazione della rosa: dopo la sontuosa campagna invernale con gli arrivi di Zakaria e Vlahovic, che hanno dato la svolta alla stagione, i bianconeri stanno pianificando le strategie per il mercato estivo, puntando l’attenzione soprattutto sul centrocampo di Massimiliano Allegri.

Renato Sanches: la Juve sfida il Milan

Gli uomini di mercato della Juventus secondo Tuttosport avrebbero messo nel mirino il centrocampista portoghese Renato Sanches, attualmente in forza al Lille. Il giocatore lusitano è da tempo nel mirino del Milan, che già si è portato avanti negli ultimi mesi, ma il club bianconero gode di un canale privilegiato con l’agente Jorge Mendes ed è pronto ad intromettersi nella corsa. Sanches è in scadenza nel 2023 e lascerà il club francese la prossima estate per non andare via a parametro zero tra un anno. Valutato 30 milioni di euro, potrebbe così essere ceduto con un piccolo sconto.

Chi è Renato Sanches

Esploso giovanissimo al Benfica, Sanches è stato prelevato dal Bayern Monaco a 19 anni anni per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Dopo aver trovato difficoltà ad imporsi nei tre anni in Baviera, Sanches si è trasferito al Lille nel 2019, dove ha contribuito alla conquista della Ligue 1 nel 2021. Centrocampista dinamico e forte fisicamente, Sanches ha vinto il campionato europeo nel 2016 con la maglia del Portogallo.

Juve, le alternative a Renato Sanches

La Juventus sta valutando una serie di di nomi per rinforzare la mediana di Allegri, ed è probabile l’arrivo di più di un giocatore a centrocampo in estate: uno dei sogni è Nicolò Zaniolo della Roma, ma piace anche Sergej Milinkovic-Savic, vecchio pallino della società torinese dal prezzo però proibitivo. Tra i giovani profili seguiti dalla Juve, spicca anche il nome di Ryan Gravenberch, classe 2002 dell’Ajax valutato 40 milioni di euro e cercato anche dal Real Madrid. Renato Sanches resta l’obiettivo più economico della lista.

