Juventus, all-in su Zaniolo: proposto uno scambio alla Roma

02-03-2022 09:57

Continua il pressing della Juventus sulla Roma per Nicolò Zaniolo. Dopo i colpi Vlahovic e Zakaria effettuati a gennaio, i dirigenti bianconeri vogliono continuare l’opera di ristrutturazione della rosa e hanno messo il centrocampista giallorosso in cima alle loro preferenze. Il club capitolino ha fissato un prezzo molto alto per l’ex Inter, ma la società torinese sta seguendo una strategia precisa.

Juve-Zaniolo: contatti in corso da oltre due mesi

La Juventus sta lavorando al colpo Zaniolo ormai da dicembre. Secondo Tuttosport risalirebbero ad allora i contatti tra gli uomini di mercato della Vecchia Signora e l’agente del giocatore, che sarebbero continui, e orientati a intavolare una trattativa che potrebbe svilupparsi in primavera. Il centrocampista piace molto a Massimiliano Allegri, che ha dato il via libera all’operazione, ma al momento la Juve trova l’opposizione della Roma, che punta su Zaniolo come giocatore chiave per il futuro e ha fissato il prezzo del cartellino a oltre 60 milioni di euro.

Zaniolo, la strategia della Juventus

Il mancato accordo sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2024 spinge in ogni caso il giocatore verso l’addio. Secondo Tuttosport la Juventus è pronta ad inserire il cartellino di Weston McKennie, un giocatore gradito a Mourinho, per abbassare il costo dell’operazione: i bianconeri vogliono accelerare i tempi per anticipare le tante pretendenti che hanno chiesto informazioni sul giocatore, a cominciare dall’Atletico Madrid e dal Manchester United. Su Zaniolo ci sarebbe anche il Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte.

Juventus, le alternative a Zaniolo

In caso sfumasse il colpo Zaniolo, la Juventus ha altri due nomi in lista: quello del centrocampista del Lilla Renato Sanches, seguito molto da vicino anche dal Milan, e un vecchio pallino, Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il centrocampista serbo è uno dei sogni proibiti della Vecchia Signora e dei tifosi bianconeri, ma è valutato da Claudio Lotito 80 milioni di euro.

OMNISPORT