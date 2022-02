Juve, i "like" di Zaniolo fanno rumore: tifosi della Roma furiosi

27-02-2022 16:48

Nicolò Zaniolo continua a far parlare di sé, ma ancora una volta fuori dal campo di gioco. Il centrocampista giallorosso non sta disputando una grande stagione con la Roma, ma puntualmente finisce al centro di discussioni. Qualche tempo fa per questioni legate al gossip, recentemente per un salto in discoteca dopo un 2-2 deludente in casa contro l’Hellas Verona e adesso per alcuni “like” sui social.

Juventus, i “like” di Zaniolo dopo Empoli

Dopo la vittoria della Juventus contro l’Empoli infatti, Zaniolo ha messo “mi piace” sotto i post di alcuni giocatori della Juventus, in particolare di Dusan Vlahovic, autore di una bella doppietta contro i toscani e dei compagni di Nazionale Leonardo Bonucci e Manuel Locatelli.

I tifosi della Juventus si sono ovviamente scatenati, consigliando a Zaniolo di venire a Torino la prossima estate. I “like” del centrocampista non sono invece piaciuti ovviamente ai sostenitori della Roma. Tanti hanno rimproverato il 22enne di Massa, accusato di aver tradito la fiducia del popolo giallorosso. Per tanti, comunque, Zaniolo avrebbe lasciato un chiaro indizio di mercato in vista della prossima estate.

Zaniolo, i “like” fanno eco alle parole dell’agente

Qualche giorno fa, le parole dell’agente di Zaniolo Claudio Vigorelli avevano già spaventato i tifosi della Roma: “A proposito di un eventuale rinnovo e prolungamento del contratto professionistico di Nicolò, ci tengo a dire che al momento non è in atto nessuna trattativa in tal senso con la società giallorossa – ha dichiarato al Corriere dello Sport -. Nicolò è totalmente concentrato a finire nel miglior modo il campionato in corso e le partite di Conference League con il massimo impegno e la massima determinazione.

Inoltre ci sono i prossimi impegni con la maglia della Nazionale di Roberto Mancini che hanno l’importantissimo obiettivo dei prossimi Mondiali. È pertanto prematuro e infondato qualsiasi riferimento a un’eventuale trattativa in corso relativa a rinnovi o prolungamenti di contratto”, ha concluso Vigorelli. I “like” alla Juve fanno eco e aumentano la paura dei tifosi romanisti.

Roma, l’esclusione di Zaniolo

Zaniolo nel frattempo è stato escluso dagli undici titolari contro lo Spezia. I “like” incriminati non dovrebbero c’entrare nulla, per Mourinho si tratterebbe di una scelta tattica ma il dubbio rimane. Resta però l’ennesimo caso legato al centrocampista giallorosso, con la Juventus pronta ad approfittarne.

OMNISPORT