Zaniolo sempre più verso la Juventus: ecco che spuntano nuovi indizi

La Juventus continua la propria corsa verso la rimonta Scudetto. Il 3-2 sul campo dell’Empoli ha portato al 13° risultato utile consecutivo, cosa che dalle parti della Mole non si vedeva dal primissimo Sarri. Con una vittoria contro il Villarreal parleremmo di momento d’oro per i bianconeri, che continuano a lavorare celermente per rinforzare la rosa di Allegri in vista di della prossima stagione. Il nome più apprezzato, e al momento anche quello che sembra più concreto, è quello di Nicolò Zaniolo, centrocampista classe 1999 della Roma. Nel weekend, lo stesso Zaniolo ha infatti acceso la fantasia dei tifosi con alcuni indizi che svelerebbero il suo gradimento per la destinazione Juve.

Juventus, like galeotti ai post della vittoria contro l’Empoli

È bastato questo per scatenare l’immaginazione dei tifosi della Vecchia Signora, che già si immaginano una nuova ossatura tutta giovane e italiana con Locatelli e Chiesa. Ma cosa è successo esattamente? Subito dopo il successo in Serie A contro l’Empoli, molti giocatori bianconeri hanno postato immagini e didascalie motivazionali nei loro profili social. Zaniolo è stato “beccato” a mettere mi piace ai post di Locatelli, Vlahovic e Bonucci, e da qui i tifosi si sono sbizzarriti con la fantasia. “Nicolò vieni a Torino” e il tweet che ricorre di più in queste ore.

Soprattutto il post del serbo, che recava la didascalia “La vittoria che volevamo e per cui lavoriamo ogni giorno. +3 punti importanti per la classifica ma soprattutto quello spirito di squadra che ci porterà lontano. Siamo la Juve e l’unica cosa che conta è vincere, lo sappiamo bene e dobbiamo continuare così” ha destato parecchio scalpore sul mondo digitale, da molti visto come un indizio della volontà di Zaniolo di raggiungere Torino.

Juventus, cosa divide Zaniolo dalla Vecchia Signora

Le ragioni sono principalmente due, una economica e una tecnica. La prima riguarda la valutazione del giocatore, che a meno di nuovi infortuni si dovrebbe aggirare sui 40/50 milioni di euro. Soldi che la Juve al momento farebbe fatica a spendere, soprattutto alla luce del mastodontico investimento appena portato a termine per Vlahovic.

I soldi per arrivare al classe 1999 potrebbero essere recuperati però in vari modi. La qualificazione Champions garantirebbe introiti davvero importanti, per cominciare. Inoltre, molte sono le cessioni che devono ancora essere portate a termine dagli uomini di mercato bianconero (quella definitiva di Ramsey per esempio, ma anche quelle di Bentancur e Kulusevski oltre a giocatori ancora in rosa come Arthur e Alex Sandro). Molto dipenderà anche dal futuro di Dybala, con una sua eventuale partenza che abbasserebbe di molto il monte ingaggi.

Il problema di natura tecnica riguarda invece la precisa collocazione di Zaniolo alla Juventus. Sappiamo che ormai l’ex Inter è un attaccante a tutti gli effetti, un giocatore che preferisce partire da destra per poi accentrarsi col mancino. Ecco, in quella zona del campo i bianconeri sembrano già molto coperti, coi vari Chiesa e Dybala che amano partire da quella zolla, senza dimenticare l’evergreen Juan Cuadrado, fedelissimo di Max Allegri.

Juventus-Morata, storia infinita: nuovi contatti con l’agente

Il futuro del parco attaccanti bianconero riguarda molto da vicino anche Zaniolo, come è facile intuire. In questo senso si registrano nuovi incontri tra la dirigenza della Vecchia Signora e Juanma Lopez, agente del centravanti iberico.

La linea bianconera, al momento, è chiara. Allegri stima molto il giocatore e lo vorrebbe con sé, ma la Juventus non intende pagare per intero la cifra di 35 milioni che rappresenta l’ultima tranche del prestito, quella decisiva per il riscatto definitivo.

La Juve, riporta calciomercato.com, sarebbe ben disposta ad avere Morata anche in futuro, ma a patto che l’Atletico Madrid (attuale proprietario del cartellino) abbassi le pretese e si accontenti di una cifra inferire rispetto ai 35 milioni inizialmente pattuiti.

