Serie A, anticipi e posticipi: la Lega ha deciso per la Nazionale

La Lega Serie A ha ufficializzato gli anticipi e posticipi della 29esima e della 30esima giornata del campionato. Il derby tra Roma e Lazio, in programma nel 30° turno, si giocherà domenica 20 marzo alle ore 18. Nella giornata numero 29, invece, spiccano Samp-Juve alle ore 15 di sabato, Milan-Empoli alle 18 e Lazio-Venezia come posticipo del lunedì sera alle 20.45.

Serie A, il programma del 29° turno

Ecco dunque il programma della giornata numero 29 del campionato di Serie A, reso noto dalla Lega nel primo pomeriggio di lunedì 28 febbraio:

Salernitana-Sassuolo (sabato 12 marzo alle ore 15) su Dazn

Spezia-Cagliari (sabato 12 marzo alle ore 15) su Dazn

Sampdoria-Juventus (sabato 12 marzo alle ore 18) su Dazn

Milan-Empoli (sabato 12 marzo alle ore 20.45) su Dazn e Sky

Fiorentina-Bologna (domenica 13 marzo alle ore 12.30) su Dazn e Sky

Verona-Napoli (domenica13 marzo alle ore 15) su Dazn

Atalanta-Genoa (domenica 13 marzo alle ore 18) su Dazn

Udinese-Roma (domenica 13 marzo alle ore 18) su Dazn

Torino-Inter (domenica 13 marzo alle ore 20.45) su Dazn

Lazio-Venezia (lunedì 14 marzo alle ore 20.45) su Dazn e Sky

Serie A, il programma del 30° turno

Questo quanto deciso dalla Lega che, dunque, non ha per ora formalizzato uno stop del campionato nelle giornate cruciali in prossimità degli impegni dei giocatori in azzurri:

Sassuolo-Spezia (venerdì 18 marzo alle ore 18.45) su Dazn

Genoa-Torino (venerdì 18 marzo alle ore 21) su Dazn e Sky

Napoli-Udinese (sabato 19 marzo alle ore 15) su Dazn

Inter-Fiorentina (sabato 19 marzo alle ore 18) su Dazn

Cagliari-Milan (sabato 19 marzo alle ore 20.45) su Dazn e Sky

Venezia-Sampdoria (domenica 20 marzo alle ore 12.30) su Dazn e Sky

Empoli-Verona (domenica 20 marzo alle ore 15) su Dazn

Juventus-Salernitana (domenica 20 marzo alle ore 15) su Dazn

Roma-Lazio (domenica 20 marzo alle ore 18) su Dazn

Bologna-Atalanta (domenica 20 marzo alle ore 20.45) su Dazn

