Tottenham-Manchester United, moviola: Zwayer vede solo quel che gli pare, quante sviste

La prova dell'arbitro al San Mames di Bilbao nella finale di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto tedesco ha ammonito sei giocatori

Arbitro internazionale dal 2012, il 43enne tedesco Zwayer – la scelta per la finale di Europa League – in questa stagione ha diretto sette partite di Champions League, compresa la semifinale di ritorno tra Paris Saint-Germain e Arsenal, due partite di Europa League e una di Conference League. Questa è stata la sua seconda finale di una competizione UEFA come arbitro, dopo aver diretto la finale di Nations League del 2023 tra Croazia e Spagna. Ha arbitrato anche quattro partite di EURO 2024, compresa la semifinale tra Inghilterra e Paesi Bassi. Vediamo come se l’è cavata ieri al San Mamès.

I precedenti di Zwayer con Tottenham e Manchester

Quattro precedenti con i Red Devils (due vittorie e due sconfitte), due con gli Spurs (un pari e un ko).

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Kempter e Dietz con Mariani IV uomo e i tedeschi Dankert al Var e Brand all’Avar, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: Diallo (M), Van De Ven (T), Richarlison (T), Bissouma (T), Zirkzee (M), Maguire (M) più Evans dalla panchina.

Tottenham-Manchester Utd, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. La prima protesta è di Hojlund che mostra all’arbitro la scarpa toltagli da Bissouma, ma non ci sono provvedimenti. Solanke chiede il giallo per un fallo tattico di Casemiro, Zwayer non si fa condizionare dalla lamentela. Al 24′ Casemiro spende un fallo intelligente per fermare Solanke a centrocampo, chiedono il giallo i giocatori del Tottenham ma Zwayer è irremovibile. Più tardi Ginocchiata di Mazraoui su Bissouma lungo l’out, intervento duro ma l’arbitro continua a non estrarre cartellini.

Poco dopo, al 34′, arriva il primo giallo: è per Diallo dello United che trattiene vistosamente Udogie in ripartenza. Al 39′ Van de Ven entra in netto ritardo su Hojlund, Zwayer lascia correre poi torna sul punto del fallo, richiamando anche verbalmente il difensore olandese.

Al 49′ giallo per Van de Ven che colpisce Hojlund alla nuca con una spallata. Al 57′ Richarlison sgambetta Mazraoui e viene ammonito. Al 68′ ammonito Bissouma che rallenta la ripresa del gioco dopo uno sgambetto di Son su Diallo. Poco dopo Zwayer non vede un fallo piuttosto netto di Dorgu su Johnson, il tackle è nettamente sull’uomo. Al 77′ altro tackle rischioso di Pedro Porro su Shaw al limite dell’area del Tottenham, i Red Devils chiedono il calcio di rigore ma Zwayer indica la rimessa dal fondo. All’84’ Zirkzee ferma fallosamente Udogie e viene ammonito.

All’88’ Maguire commette fallo in attacco su Romero, arriva il giallo per il giocatore dello United. Al 91′ Evans protesta in modo plateale dalla panchina e viene ammonito dal direttore di gara. Al 96′ Casemiro a terra in area avversaria, Zwayer lascia correre. Dopo il recupero la festa è per gli Spurs.