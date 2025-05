È morto Nino Benvenuti, il mito della boxe che saliva sul ring col sorriso: oro a Roma 1960 e re dei pesi medi

L'ex campione del mondo si è spento a 87 anni: la fuga dall'Istria, i leggendari match con Griffith e la sconfitta con Monzon. È stato anche attore e giornalista.

Lo scorso 26 aprile aveva compiuto 87 anni, si è spento meno di un mese dopo. Il mondo della boxe e l’intero sport italiano piangono la morte di Nino Benvenuti, leggendario campione di pugilato oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 e più volte campione del mondo. Un mito per tanti sportivi, una figura immeediatamente riconoscibile anche da chi non ha mai praticato o seguito la boxe. Nino, all’anagrafe Giovanni, è stato infatti anche attore e giornalista, commentatore di incontri e opinionista. Il suo marchio di fabbrica? Il sorriso che non abbandonava mai, anche quando saliva sul ring contro gli avversari più tenaci.

Benvenuti, la nascita in Istria e gli esordi

Nato a Isola d’Istria, oggi in territorio sloveno, da una famiglia dalle lontane origini venete, Giovanni Benvenuti – ma per tutti sarà sempre semplicemente Nino – ha iniziato ad appassionarsi alla boxe spinto dal papà, a sua volta ex pugile in gioventù. Trasferitosi a Trieste con la famiglia in seguito alle politiche repressive anti-italiane della Jugoslavia di Tito, ha iniziato a combattere da dilettante nel 1955: l’anno dopo ha vinto il suo primo titolo italiano, nei pesi welter. Dopo altri successi in Italia e in Europa, ha sfruttato alla grande la sua grande occasione: i Giochi Olimpici di Roma.

L’oro a Roma 1960 e le battaglie con Griffith

Nelle Olimpiadi della Capitale Benvenuti ha vinto la medaglia d’oro dei pesi welter, superando in finale (ai punti) il sovietico Jurij Radoniak e consacrandosi come uno dei miti di quell’edizione italiana dei Giochi. Passato al professionismo, ha conquistato prima la corona mondiale dei pesi superwelter tra il 1965 e il 1966, poi è passato ai medi, di cui è stato re dal 1967 al 1970. Epica la sua rivalità con Emile Griffith, battuto una prima volta negli Stati Uniti nell’aprile del 1967 (incontro “ascoltato” in radio da 16 milioni di italiani). Dopo la rivincita vinta da Griffith, la decisiva “bella” al Madison Square Garden di New York, col trionfo del pugile italiano.

Le sconfitte con Monzon e l’addio al ring

Nominato Fighter of the year nel 1968, Benvenuti è stato signore incontrastato dei pesi medi fino al 1970, quando – a sorpresa – fu sconfitto a Roma dall’argentino Carlos Monzon. Nuova sconfitta nella rivincita di Montecarlo, con tanto di polemiche col suo manager Amaduzzi che avrebbe lanciato la spugna contro la sua volontà, e addio definitivo agli incontri l’anno successivo. Nel corso della sua carriera da professionista Benvenuti ha disputato 90 incontri, vincendone 82, pareggiandone 1 e perdendone 7. In 35 occasioni ha vinto per ko. Nel 1992 è stato inserito nella International Boxing Hall of Fame.

Nino Benvenuti pugile, attore, giornalista e papà

Oltre che pugile, Benvenuti è stato attore di film e telefilm, oltre che commentatore tv. Due i matrimoni. Nel 1961 ha sposato Giuliana Fonzari, da cui ha avuto i figli Stefano (morto suicida nel 2020), Macrì, Giuliano e Francesco. Nel 1971 i due hanno adottato Soraya, bimba originaria della Tunisia. Nel 1998, dopo il divorzio, ha sposato Nadia Bertorello, da cui aveva già avuto una figlia, Nathalie. Nel 2018 fu ricoverato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata per un malore, da cui si riprese. In seguito è stato sottoposto a un’operazione di rimozione di calcoli alla cistifellea. Oggi la morte, a Roma.