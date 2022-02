Roma, non c'è solo la Juve su Zaniolo

20-02-2022 16:13

In casa Roma continua a tenere banco il caso Nicolò Zaniolo, trequartista classe 1999 che proprio ora sta ritrovando la forma migliore dopo due terribili infortuni consecutivi al crociato. Da tempo la Juventus sembra avere messo gli occhi addosso sull’ex Inter, tanto da iniziare a pianificare un intervento significativo in estate.

Dalla Spagna arrivano però voci di una possibile concorrente. Nello specifico, come riporta Todofichajes.com, Zaniolo sarebbe entrato nel mirino dell’Atletico Madrid di Simeone, sempre attentissimo quando si parla di talenti che giocano nel nostro paese. Questo potrebbe dare il via a un’asta internazionale nella quale la Juve farebbe fatica a inserirsi, se non avvalendosi del gradimento del giocatore.

