Vlahovic: "Scudetto? Vediamo partita dopo partita"

L’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, a Dazn ha parlato dopo la vittoria contro l’Empoli: “Questi tre punti pesano tanto perchè veniamo da due pareggi. Era importantissimo vincere oggi, ci siamo riusciti e testa alla prossima partita”.

“Non ero abitato a tutto questo ma con la testa gusta, la calma, il lavoro e la concentrazione si può fare tutto. I miei compagni, il mister, tutta al società e tutta la gente mi hanno aiutato tanto. Io li ringrazio tanto e spero che continueremo così”.

La corsa allo scudetto: “Andiamo partita per partita, poi quello che succederà succederà. Il ritorno a Firenze? Non so cosa dire. Le sensazioni sono tante. Andiamo lì e giochiamo la partita”.

