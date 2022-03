Milan, novità importanti per Zlatan Ibrahimovic: la svolta

04-03-2022 16:56

Zlatan Ibrahimovic accelera i tempi: l’attaccante del Milan ha intensificato il lavoro con l’obiettivo di essere convocato per la sfida scudetto di domenica sera contro il Napoli. L’attaccante svedese punta a rientrare almeno in panchina per aiutare tutto il gruppo, reduce da tre partite senza vittorie tra campionato e coppe.

Milan, Zlatan Ibrahimovic vede il Napoli

La punta di Malmoe è ormai ferma da oltre un mese e mezzo, dalla partita contro la Juventus, quando ha accusato l’infiammazione al tendine di Achille che ancora lo tormenta. Ibrahimovic nelle ultime settimane a Milanello ha lavorato sempre a parte in palestra, ma nella giornata di venerdì è tornato a correre con i compagni, e così farà anche nella rifinitura di sabato con la speranza di rientrare almeno tra i convocati.

Milan, Ibrahimovic rientra per dare la scossa

Nelle ultime settimane i rossoneri si sono arenati in campionato, con due pareggi inattesi contro Salernitana e Udinese che hanno impedito al Diavolo di andare in fuga in campionato. L’assenza del leader tecnico e carismatico della squadra si è sentita, e Ibrahimovic vuole rientrare per spingere, anche solo con la sua presenza in panchina, l’intero gruppo di Stefano Pioli in vista di un match decisivo per la corsa allo scudetto.

Milan, con il Napoli ancora Giroud titolare

Sicuro assente al Maradona sarà invece Alessio Romagnoli, alle prese con un problema muscolare: al suo posto giocherà Kalulu al fianco di Tomori. Al centro sarà confermata la coppa Tonali-Bennacer, mentre Kessie giocherà di nuovo avanzato nel tridente dei trequartisti, al suo fianco Leao e uno tra Messias e Saelemakers. Punta unica Olivier Giroud, Ante Rebic ancora in panchina.

