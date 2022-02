Milan, caso Zlatan Ibrahimovic: le parole di Stefano Pioli

28-02-2022 13:08

Dopo i pareggi con Salernitana e Udinese che ne hanno rallentato la marcia in campionato, il Milan ha l’occasione di tornare ad assaggiare il dolce sapore della vittoria nel derby di Coppa Italia contro l’Inter, un confronto fra squadre che negli ultimi tempi non hanno esattamente entusiasmato.

Milan, Pioli commenta l’ultimo periodo

In conferenza stampa Stefano Pioli è stato lucido nell’analizzare la recente frenata rossonera parlando con grande franchezza e consapevolezza.

“Concordo con quello che ha detto Maldini: è la testa che comanda il corpo, ti fa essere più lucido e giocare con maggiore qualità. Siamo in un momento decisivo della stagione: si giocano le nostre sorti” ha esordito l’ex tecnico della Fiorentina.

“Le ultime partite non ci hanno visto giocare al massimo, possiamo fare molto meglio. Abbiamo seminato tanto, ma ora bisogna cominciare a raccogliere: serve consapevolezza di poter fare l’ultimo step per diventare vincenti; l’ultimo step è quello più difficile da superare. Nelle ultime due gare abbiamo avuto delle difficoltà: non siamo stati in grado di chiudere le partite e, allo stesso modo, non siamo riusciti a controllarle. L’abbiamo pagato a caro prezzo”.

Milan, cosa è stato sbagliato contro l’Udinese

Pioli ha poi approfondito cosa non sia andato contro l’Udinese analizzando attentamente l’andamento del match.

“È stata una questione di atteggiamento, ci siamo abbassati troppo e abbiamo subito situazioni pericolose in area. Dopo il pareggio abbiamo creato, ma serve un atteggiamento mentale più aggressivo e continuo per vincere la partita” ha spiegato l’allenatore rossonero.

“La squadra sta cercando di sviluppare questa crescita: è la nostra forza andare con molto ritmo, ma ci sono momenti in cui è anche giusto gestire con più semplicità senza smettere di andare avanti ed attaccare. Serve addormentare tra virgolette un po’ la partita, ma ciò non significa di non attaccare, ma continuare a guardare in avanti”.

Milan, Pioli sull’Inter, il valore del derby e Ibra

E, a proposito di guardare avanti, domani il Milan dovrà vedersela contro l’Inter in un derby di Coppa Italia che lo metterà di fronte ad un’altra squadra apparsa in difficoltà nell’ultimo periodo.

“La stagione è stata difficile per tutte le squadre, i momenti ottimali e meno ottimali si alternano. Il campionato è molto equilibrato, Milan e Inter sono tra le squadre molto forti. Domani non ci sono pronostici perché è un derby; come sempre, chi riuscirà a vincere più duelli individuali avrà più possibilità di vittoria. È una partita a cui teniamo molto ed è importante sia per andare in finale che per acquistare più fiducia e entusiasmo per il campionato” ha dichiarato deciso un Pioli che ha sempre bene in mente il quadro generale della stagione.

“Questa sarà una settimana molto importante, ma che non deciderà le nostre sorti: in Coppa Italia ci sarà il ritorno, dopo Napoli in Serie A ci saranno altre 10 partite. Stiamo comunque dimostrando di essere una squadra forte, anche senza fare grandi prestazioni. Giochiamo di squadra, cercando di sfruttare le caratteristiche dei singoli perché abbiamo giocatori forti. Ibra? Sta un po’ meglio ma per Napoli non so se sarà a disposizione” ha chiosato l’allenatore parmense.

