Milan, buone nuove Stefano Pioli: verso il recupero di un top player

27-02-2022 15:11

Buone nuove in casa Milan. In una settimana che diventa fondamentale per la stagione dei rossoneri, Stefano Pioli potrebbe recuperare un’importante pedina in vista del match contro il Napoli di Luciano Spalletti.

Milan, Pioli va verso il recupero di Ibrahimovic

Da oltre un mese, Zlatan Ibrahimovic è fermo a causa di un problema al tendine d’Achille, accusato il 23 gennaio durante il match contro la Juventus che lo aveva costretto a lasciare il campo dopo soli 28 minuti. L’attaccante svedese è stato così costretto a saltare le ultime quattro partite di campionato contro Inter, Sampdoria, Salernitana e Udinese. Solo l’ultimo degli infortuni che in questa stagione l’hanno limitato e non di poco. Al momento sono 15 le sue presenze in serie A con 8 gol e 2 assist e due in Champions League.

Milan, Pioli recupera Ibrahimovic per il Napoli?

Difficile se non impossibile vedere Ibrahimovic in campo per la sfida di Coppa Italia contro l’Inter di martedì sera. Oggi, 27 gennaio, l’attaccante per la prima si è allenato con il resto del gruppo. Ibra ha svolto il riscaldamento con la squadra e ha poi continuato con il lavoro personalizzato. La speranza è quella di vederlo o comunque di averlo a disposizione per la sfida in programma al Maradona contro il Napoli domenica 6 marzo alle ore 20.45.

Milan, migliorano le condizioni di Ibrahimovic

Le condizioni fisiche dello svedese sono in netto miglioramento e l’attaccante è quindi tornato a calciare finalmente il pallone. Di certo l’attaccante farà di tutto per riprendersi il Milan e dare un mano e per esserci con la sua Svezia nel match, valido per la qualificazione ai Mondiali del Qatar, contro la Repubblica Ceca in programma il 24 marzo.

