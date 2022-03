04-03-2022 19:50

Ivan Perisic non ci sarà questa sera contro la Salernitana. L’esterno dell‘Inter, a causa di un lieve affaticamento muscolare, è costretto a dare forfait contro i campani. Il fischio d’inizio è fissato per le 20.45. Per il giocatore nerazzurro non dovrebbero esserci problemi in vista della sfida di Champions League contro il Liverpool.

