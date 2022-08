Serena Williams annuncia il prossimo ritiro: "Sono pessima negli addii"

09-08-2022 16:44

Serena Williams dice basta e appende la racchetta al chiodo. La tennista ha dato oggi l’annuncio prima con un breve post Instagram e poi con una lunga missiva scritta per il numero di settembre di Vogue USA.

«Ho quasi fatto l’impossibile – spiega ammettendo di non aver mai voluto dividersi tra sport e famiglia – molte persone non si rendono conto che ero incinta di due mesi quando ho vinto gli Australian Open nel 2017. Ma compio 41 anni questo mese. Sono stato riluttante ad ammettere che devo abbandonare il tennis. È come un argomento tabù. Viene fuori e comincio a piangere. Penso che l’unica persona con cui ne abbia davvero parlato sia il mio terapeuta».

E poi spiega le sue emozioni: «So che non è la solita cosa da dire, ma provo molto dolore. È la cosa più difficile che potessi mai immaginare. Lo odio. Odio dover essere a questo bivio. Continuo a dire a me stesso, vorrei che potesse essere facile per me, ma non lo è. Sono combattuta: non voglio che finisca, ma allo stesso tempo sono pronta»

Infine conclude: «Sfortunatamente non ero pronto per vincere Wimbledon quest’anno. E non so se sarò pronta per vincere New York. Ma ci provo. E i tornei prima saranno divertenti. Non sto cercando un momento cerimoniale e finale sul campo. Sono terribile negli addii, il peggiore del mondo. Ma per favore sappiate che ti sono più grata di quanto possa mai esprimere a parole. Il tennis mi hai portato a tante vittorie e tanti trofei. Mi mancherà quella versione di me, quella ragazza che giocava a tennis. E mi mancherete tutti».