Serena Williams: "Lasciate gestire a Naomi la situazione come meglio crede"

Essendo grande amica di Naomi Osaka, era inevitabile che Serena Williams, dopo aver vinto 7-6 6-2 il match di primo turno contro la romena Irina-Camelia Begu, rilasciasse un commento in conferenza stampa sul clamoroso ritiro della giapponese dal Roland Garros. Ecco le sue parole riportate da Ubitennis.com.

“Anche io sono stata in questa situazione. Mi sono capitate situazioni in cui ho avuto l’opportunità di parlare con persone, di togliermi dei pesi dalle spalle parlando con persone che non devono necessariamente essere membri della tua famiglia o persone che conosci. Per me è importante esserne consapevoli e fare un passo avanti. L’unica cosa che sento in questo momento è che mi dispiace per lei. Vorrei poterle dare un abbraccio perché so cosa si prova, come ho detto anche io ci sono stata. Noi due abbiamo personalità differenti e le persone in generale sono diverse. Ognuno affronta le cose diversamente. Bisogna semplicemente lasciarla gestire la cosa nel modo che vuole lei, nel modo che lei crede sia il migliore per lei, questa è l’unica cosa che posso dire. Io ritengo che lei stia facendo del suo meglio“.

OMNISPORT | 01-06-2021 10:28