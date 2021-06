Sergio Perez: "Aiuterò Verstappen, è fondamentale"

Sergio Perez in vista del Gran Premio di Stiria conferma la sua piena disponibilità ad aiutare il compagno di scuderia Max Verstappen, che sta duellando per il Mondiale: “È importante dare sempre il massimo, anche per la squadra – ha spiegato il messicano tornado sul Gp di Francia -. Sapevo che Max stava arrivando ed era fondamentale per lui non perdere tempo. Lo era anche per me, perché ero su una strategia diversa. Quindi dovevo farlo passare, ma era fondamentale che entrambi perdessimo meno tempo possibile“.

“Alla fine io ho perso circa un secondo e mezzo in quel giro e Max non ha perso nulla, il che è stato buono, sono qui per fare il meglio per me stesso, ma anche a beneficio della squadra. Penso che Max avrebbe fatto lo stesso per me se fosse stato il contrario. Quindi non vedo il motivo di fare diversamente”.

OMNISPORT | 24-06-2021 22:15