Sergio Ramos fa il furbo in Champions: ora rischia grosso

In Spagna sta facendo discutere l'ennesimo comportamento controverso del capitano del Real Madrid Sergio Ramos. Durante la partita d'andata dell'ottavo di finale di Champions League contro l'Ajax alla Johan Cruijff Arena il difensore centrale dei blancos si è fatto ammonire apposta all'88' per farsi squalificare e saltare la partita di ritorno, così da presentarsi 'pulito' in vista dei quarti ormai ipotecati (il Real si è imposto ad Amsterdam per 2-1).

Ramos dopo la partita ha ammesso candidamente di avere commesso apposta il fallo su Dolberg per ottenere il giallo: "Vedendo il risultato, mentirei se dicessi di non aver forzato il secondo giallo. Nel calcio spetta a te prendere decisioni complicate e io ho deciso così", sono le sue parole in zona mista.

Un comportamento scorretto, che l'Uefa ha già punito severamente in passato raddoppiando le giornate di squalifica ai giocatori che fanno i "furbetti del cartellino".

E così, poche ore dopo, Ramos, probabilmente avvisato da qualcuno, ha precipitosamente ritrattato le sue dichiarazioni. "In una partita ci sono molte tensioni, molte sensazioni e molte pulsazioni, devi prendere decisioni in pochi secondi, il meglio di oggi è il risultato, la cosa peggiore è non poter essere insieme ai miei compagni di squadra nella gara di ritorno. Ovviamente mi fa male più di chiunque altro. Non ho forzato l’ammonizione come non l'ho fatto contro la Roma nella mia precedente partita di Champions League. Tiferò dagli spalti come un normale fan con l’obiettivo di arrivare ai quarti di finale. HalaMadrid", una toppa forse peggiore del buco, ma l'Uefa probabilmente non ci cascherà.

SPORTAL.IT | 14-02-2019 13:10