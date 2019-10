Sergio Rodriguez chiama a raccolta i tifosi dell’Olimpia Milano per la sfida con Barcellona.

"Mi aspetto un Mediolanum Forum pieno di energia, com’è stato per tutta la stagione e da quell’energia dobbiamo trarre la forza per essere intensi e concentrati per 40 minuti, sapendo che loro hanno talento, hanno stazza e da parte nostra dovremo essere anche noi il più fisici possibile" ha detto il 33enne play dei biancorossi.

Venerdì si gioca alle 20 al Mediolanum Forum.

SPORTAL.IT | 31-10-2019 18:13