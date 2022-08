Serie A 202/2023, Monza-Torino: i convocati di Stroppa

12-08-2022 21:13

Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa ha diramato l’elenco dei convocati per la prima storica partita in Serie A, in programma domani sera contro il Torino di Ivan Juric.

Tre delle ultime sette debuttanti assolute in Serie A hanno esordito contro il Torino: Sassuolo nel 2013, Frosinone nel 2015 e Monza in questa stagione.

Queste le scelte di Stroppa:

3 Pablo Marí, 4 Marlon, 5 Caldirola, 8 Barberis, 9 Gytkjaer, 10 Valoti, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 16 Di Gregorio, 17 Caprari, 19 Birindelli, 22 F. Ranocchia, 26 Antov, 28 Colpani, 30 Carlos Augusto, 32 Pessina, 34 Marrone, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 Carboni, 77 D’Alessandro, 79 Molina, 80 Vignato, 84 Ciurria, 89 Cragno, 91 Sorrentino.