Serie A 2020-21, ecco il calendario

La serie A ha il suo percorso: è andato in scena il sorteggio del calendario. Una cerimonia atipica, vista la complessità del periodo, ma che ha mantenuto intatto il suo appeal. La prima giornata, in programma nel week-end di sabato e domenica 19-20 settembre, vedrà i campioni d’Italia della Juventus impegnati contro la Sampdoria all’Allianz. Debutto a Udine per il neopromosso Spezia, mentre il Benevento ospiterà l’Inter e il Crotone andrà al Ferraris con il Genoa. Lazio, che ospiterà nel primo turno l’Atalanta, e Roma giocheranno in casa l’ultima giornata di andata e in trasferta l’ultima di ritorno. Atalanta e Inter hanno chiesto e ottenuto che venisse posticipata la loro prima giornata.

La serie A 2020-21 si concluderà domenica 23 maggio. Tre le soste per le gare della Nazionale di Roberto Mancini: 11 ottobre, 15 novembre e 28 marzo. Saranno ben sei i turni infrasettimanali, nessuno dei quali si giocherà comunque prima di dicembre: le squadre scenderanno in campo mercoledì 16 dicembre, mercoledì 23 dicembre, mercoledì 6 gennaio 2021, mercoledì 3 febbraio, mercoledì 21 aprile e mercoledì 12 maggio. La Coppa Italia entrerà nel vivo a gennaio: ottavi il 13 e il 20, quarti il 27, semifinali il 10 febbraio e il 3 marzo, finale il 19 maggio.

Big match e gare ‘storiche’: ecco quando

OMNISPORT | 02-09-2020 12:14