Mercato Juventus: tre soluzioni per il "caso Higuain"

In casa Juventus si lavora per mettere a disposizione del nuovo tecnico Andrea Pirlo la miglior rosa possibile in vista della prossima stagione. Tanti i nodi da sciogliere per la dirigenza bianconera. Diversi i giocatori in uscita.

In particolare, occhi puntati su Gonzalo Higuain. L’allenatore Andrea Pirlo è stato chiaro: il Pipita non farà parte della Juventus 2020/21. Urge, quindi, trovare una soluzione per chiudere il rapporto al meglio.

Al momento, ci sarebbero tre possibili soluzioni al “caso Higuain”. Da tempo si parla di un suo possibile ritorno in Argentina. Il River Plate (squadra in cui il Pipita ha iniziato la sua carriera) lo aspetterebbe a braccia aperte. Servirebbe un “aiuto economico” da parte dei bianconeri.

Da non escludere anche l’opzione MLS. I Los Angeles Galaxy ci starebbero pensando. Dopo aver avuto nelle proprie file un fenomeno come Zlatan Ibrahimovic, sarebbero disposti a tutto pur di avere il 32enne fuoriclasse argentino.

Infine, attenzione alla pista italiana. Ci sarebbe, infatti, anche la possibilità di continuare a vedere Gonzalo Higuain in Serie A. La Fiorentina ci starebbe pensando. La Juventus potrebbe pagare parte dello stipendio, in cambio di agevolazioni nell’affare Federico Chiesa.

La Juventus ha necessità di archiviare la pratica Gonzalo Higuain in tempi brevi. L’argentino guadagna 7,5 milioni di euro netti a stagione. La sua cessione è considerata fondamentale per poi andare a cercare il suo sostituto.

I nomi che circolano per il dopo Pipita sono diversi: da Alvaro Morata (sarebbe un ritorno) a Edin Dzeko, passando per Raul Jimenez, Arkadiusz Milik e Alexandre Lacazette. Prima, però, bisogna salutare Gonzalo Higuain.

OMNISPORT | 26-08-2020 07:52