Mercato Juventus: novità sul futuro di Gonzalo Higuain

La Juventus sta per risolvere la grana Higuain. Secondo indiscrezioni, la risoluzione consensuale del contratto dell’attaccante argentino è sempre più probabile. Negli ultimi giorni le due parti si sono riavvicinate e la percentuale di un accordo, a cui farà seguito l’addio definitivo del giocatore, è sempre più probabile.

La Juventus è disposta, secondo la Gazzetta dello Sport, a mettere a bilancio una svalutazione di 18 milioni, la somma dell’ammortamento residuo per il cartellino acquistato nel 2016, e sarebbe pronta a versare al Pipita parte dello stipendio da 7,5 milioni di euro per l’ultimo anno di contratto.

La Vecchia Signora vuole affrettare i tempi, ma è improbabile che libererà il giocatore prima dell’acquisto di un altro numero 9 al suo posto. I nomi più caldi, ormai da mesi, sono quelli di Arek Milik ed Edin Dzeko, con il bomber bosniaco della Roma nettamente in vantaggio in queste ultime ore. Si allontanano invece i colpi dall’estero come Raul Jimenez ed Alexandre Lacazette. E’ rispuntata recentemente l’ipotesi di un cavallo di ritorno, Alvaro Morata.

Higuain deciderà nelle prossime settimane il suo futuro post Juve. Il padre Jorge aveva veementemente negato un ritorno in Argentina per suo figlio, più probabile che il futuro dell’ex giocatore del Napoli sia in Major League, negli Stati Uniti. Ma non si esclude neanche un ritiro, a soli 33 anni.

Il Pipita è approdato alla Juve dal Napoli per 90 milioni di euro nell’estate del 2016. In bianconero ha disputato in tutto 149 partite tra campionato e coppe, andando a segno in 66 occasioni. Nella stagione 2018/2019 il doppio prestito a Milan e Chelsea ha rovinato i rapporti tra il giocatore e il club torinese.

OMNISPORT | 25-08-2020 12:18