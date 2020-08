Higuain: "Napoli? Non devo essere perdonato"

Quella che si è da poco conclusa è stata una stagione complicata per Gonzalo Higuain. Dopo una buona partenza, che gli è servita per riprendersi un posto importante nel cuore dell’attacco della Juventus, il Pipita nel finale ha sofferto maggiormente e, complice anche qualche problema di natura fisica, solo a sprazzi è riuscito a far intravedere di cosa è capace.

Il bomber argentino, in un’intervista rilasciata a Fox Sports nella quale ha parlato anche del suo futuro, ha spiegato perchè non tutto è andato per il meglio. “Prima dello stop stavo bene, poi sono stato condizionato anche dalla situazione di mia madre. Ho passato due o tre mesi terribili e per me riuscire a rimettermi in moto e ritrovare il giusto ritmo è stato complicato”.

Anche quella della Juventus è stata un’annata che è scivolata via tra alti e bassi. “Abbiamo vinto lo Scudetto e abbiamo avuto un cammino importante in Champions League. Per noi era importante vincere il nono campionato consecutivo, ma uscire contro il Lione è stata una figuraccia. Quanto successo sarà importante per il futuro”.

Higuain è stato per anni un idolo a Napoli, ma proprio per questo motivo il suo passaggio alla Juventus è stato vissuto da molti come un tradimento. “Adesso che c’è il Coronavirus magari posso tornarci, visto che non la mascherina nessuno mi riconosce. Non credo che si debba parlare di perdono per un tradimento, alla fine parliamo di scelte che si fanno nel corso di una carriera per migliorare ed essere felici. Non mi pento di quel trasferimento, pensiamo a quanti giocatori sono passati dal Boca al River o dall’Inter al Milan o dal Barcellona al Real Madrid. Io stavo bene a Napoli, ho anche fatto il record di goal in un solo campionato, ma poi se arriva la Juve che fai, dici no?”.

