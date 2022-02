Serie A 2021/2022, Atalanta-Juventus; le formazioni ufficiali

13-02-2022 19:54

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Atalanta-Juventus, partita valida per la 25° giornata di Serie A. L’Atalanta ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro la Juventus, già striscia record per i bergamaschi contro i bianconeri nella competizione; la Dea non ha subito gol in queste due sfide e potrebbe registrare una striscia più lunga di clean sheet contro i piemontesi nella competizione per la prima volta dal 1989 (quattro in quel caso).

Queste le scelte di Gian Piero Gasperini e Max Allegri:

ATALANTA (3-5-2): Sportiello; Toloi, Demiral, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Muriel, Boga. All. Gasperini

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. All. Allegri

