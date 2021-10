Serie A 2021/2022, Atalanta-Lazio: i convocati di Gian Piero Gasperini

29-10-2021 18:09

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha appena diramato l’elenco dei convocati per la sfida del Gewiss Stadium contro la Lazio di Maurizio Sarri valida per l’11° giornata di Serie A TIM. L’Atalanta ha segnato nelle ultime 10 partite di Serie A contro la Lazio e ha una striscia aperta di gare in gol più lunga solamente contro Sassuolo (14) e Udinese (13).

Ecco le scelte del Gasp:

28 Merih Demiral

15 Marten de Roon

11 Remo Freuler

72 Josip Iličić

7 Teun Koopmeiners

66 Matteo Lovato

3 Joakim Mæhle

18 Ruslan Malinovskyi

59 Aleksej Miranchuk

9 Luis Muriel

1 Juan Musso

88 Mario Pašalić

13 Giuseppe Pezzella

99 Roberto Piccoli

31 Francesco Rossi

42 Giorgio Scalvini

57 Marco Sportiello

91 Duván Zapata

77 Davide Zappacosta

OMNISPORT