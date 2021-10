Serie A 2021-2022, Atalanta-Lazio: le probabili formazioni

30-10-2021 10:43

L’undicesima giornata della Serie A 2021-2022 si apre con un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League.

Al Gewiss Stadium di Bergamo alle 15 di sabato saranno infatti di fronte l’ Atalanta e Lazio , rispettivamente quinta e sesta forza della classifica, separate da un solo punto (18-17).

Reduci dai tonificanti sucessi nel turno infrasettimanale contro Sampdoria e Fiorentina, Gasperini e Sarri vogliono rinverdire la tradizione recente dei confronti diretti tra le due squadre, che sono stati all’insegna di tanti gol e spettacolo.

Atalanta ancora alle prese con l’emergenza difensiva: fuori anche Palomino, ma può tornare Demiral, in ballottaggio con Scalvini. Davanti Muriel dovrebbe partire dalla panchina in vista della sfida in Champions League contro il Manchester United.

Nella Lazio tanti ballotaggio: Luis Alberto rischia una nuova esclusione a vantaggio di Basic, così come Cataldi insidia Leiva.

Atalanta-Lazio, le probabili formazioni.

Atalanta (3-4-1-2) : Musso; De Roon, Scalvini, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. All.: G. Gasperini.

Lazio (4-3-3) : Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: M. Sarri.

