Serie A 2021-2022, Atalanta-Sampdoria: le probabili formazioni

28-02-2022 12:56

Si chiude questa sera nel “Monday night” la 27a giornata di serie A. Allo stadio Gewiss di bergamo, l’Atalanta di Gasperini attende la Sampdoria di mister Giampaolo.

Emergenza difesa nell’Atalanta per le squalifiche di Demiral e Djimsiti, mister Gasperini confida di recuperare in extremis Palomino; in caso contrario, potrebbe essere adattato De Roon nel terzetto arretrato con Scalvini e Toloi. Prima punta dovrebbe agire Boga, indisponibile Zapata.

Il tecnico blucerchiato può sorridere visto che si sono riaggregati da venerdì al gruppo Giovinco e Sensi. Quest’ultimo dovrebbe vestire i panni del trequartista dal 1′ a Bergamo alle spalle del tandem d’attacco formato da Quagliarella e Caputo.

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Scalvini, De Roon; Maehle, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pasalic; Malinovskyi, Boga.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Conti, Yoshida, Colley, Murru; Rincon, Ekdal, Thorsby; Sensi; Quagliarella, Caputo.

