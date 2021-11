Serie A 2021-2022, Atalanta-Venezia: le probabili formazioni

30-11-2021 08:49

Reduce da tre vittorie consecutive in campionato e in particolare dal colpaccio in casa della Juventus che ha rafforzato il quarto posto, l’Atalanta affronta il Venezia in uno degli anticipi delle 18.30 della 15a giornata.

Dea ancora senza Robin Gosens, che ha subito una ricaduta dell’infortunio muscolare al bicipite femorale e dovrà stare fermo ancora a lungo, e con Zapata che dovrebbe iniziare dalla panchina.

Nel Venezia, che ha interrotto contro l’Inter la serie di due successi di fila, ma che resta a +5 sul terzultimo posto, potrebbe esserci turnover a centrocampo con Tessmann in predicato di far respirare Vacca.

Atalanta-Venezia, le probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Ilicic; Muriel. All.: G. Gasperini.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Ampadu, Tessmann, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. All.: P. Zanetti.

OMNISPORT