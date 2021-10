Serie A 2021-2022, Bologna-Cagliari: le probabili formazioni

31-10-2021 10:11

È un derby cromatico delicato per entrambe le squadre quello tra Bologna e Cagliari che lunedì 1° novembre alle 20.45 chiuderà il programma dell’11 giornata di Serie A.

Sia la squadra di Mihajlovic che quella di Mazzarri hanno infatti messo insieme appena quattro punti nelle ultime cinque partite, frutto di una vittoria, un pareggio e ben tre sconfitte. I sei punti che dividono le due formazioni, 12 per il Bologna, appena sei per il Cagliari ultimo in classifica, rappresentano il divario tra l’esigua zona di centro classifica e quella retrocessione.

Va da sè che per entrambe le squadre sarà fondamentale cercare la vittoria. Nel Bologna c’è il dubbio Arnautovic, che va verso un altro forfait: al suo posto ancora Orsolini, con Barrow di punta. Possibile la conferma della difesa a tre.

Tanti assenti nel Cagliari: Mazzarri non recupera Strootman e medita di lanciare da titolare Keita al posto di Pavoletti.

Bologna-Cagliari, le probabili formazioni.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Orsolini, Soriano; Barrow. All.: S. Mihajlovic.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola; Joao Pedro, Keita. All.: W. Mazzarri.

