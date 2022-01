Serie A 2021-2022, Bologna-Napoli: le probabili formazioni

17-01-2022 08:48

Dopo le sfide di sabato e domenica, questa 22ª giornata di Serie A si concluderà con i tre posticipi di stasera. Alle 18.30 si parte con Bologna-Napoli e Milan-Spezia e infine, alle 20.45, il match tra Fiorentina e Genoa.

Nel Bologna si sono negativizzati Medel, Vignato e Hickey; lo scozzese riprenderà posto sulla fascia sinistra mentre sulla destra ci sarà De Silvestri dall’inizio. Non preoccupa Bonifazi, sostituito a Cagliari per crampi; non convocato Orsolini che non recupera dal problema alla spalla conc ui invece deve convivere Dominguez in mezzo al campo. Davantio Arnautovic supportato da Sansone e Soriano.

Nel Napoli non ci sarà Ospina, sostituito giovedì in Coppa Italia per una contrattura muscolare alla gamba sinistra e pronto Meret a difendere la porta azzurra nella gara del Dall’Ara. Mister Spalletti recupera Mario Rui, Zielinski, Malcuit e Lozano, guariti dal coronavirus. Convocato Osimhen che partirà dalla panchina.

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Sansone, Arnautovic. All. Mihajlovic

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Politano; Mertens. All. Spalletti

OMNISPORT