Serie A 2021-2022, Bologna-Spezia: le probabili formazioni

21-02-2022 08:20

La giornata di Serie A si chiude questa sera al Dall’Ara con il secondo dei due posticipi in programma: alle 21.00 calcio d’inizio tra Bologna e Spezia.

Tra i padroni di casa, mister Mihajlovic deve ovviare alle assenze per squalifica di Medel e Svanberg. Il cileno al centro del terzetto della difesa potrebbe essere rimpiazzato da Binks con ai lati Soumaoro e Theate; le veci dello svedese in mezzo al campo invece dovrebbe farle Aebischer coadiuvato da Schouten e Soriano.

Nello Spezia è squalificato Amian, occasione dal 1′ minuto per Ferrer sulla destra di difesa con Erlic e Nikolaou poi al centro e Reca sulla sinistra. Tra i pali Provedel. In mezzo al campo Kiwior e Sala, quest’ultimo in pole su Bourabia.

PROBABILI FORMAZIONI

BOLOGNA (3-5-2) – Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Soriano, Schouten, Aebisher, Hickey; Orsolini, Arnautovic. All. Mihajlovic

SPEZIA (4-2-3-1) – Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj. All. Thiago Motta

OMNISPORT