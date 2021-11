Serie A 2021/2022, Bologna-Venezia: i convocati di Paolo Zanetti

20-11-2021 18:54

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha appena diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani contro il Bologna di Mihajlovic. Da una parte il Bologna è la squadra che ha segnato più gol sugli sviluppi di calcio d’angolo in questa Serie A (sette), dall’altra il Venezia è una delle tre a non aver ancora trovato la rete da questa situazione di gioco.

Ecco le scelte di Paolo Zanetti:

Portieri: Luca Lezzerini, Niki Maenpaa, Sergio Romero.

Difensori: Ethan Ampadu, Pietro Ceccaroni, Mattia Caldara, Ridgeciano Haps, Pasquale Mazzocchi, Marco Modolo, Cristian Molinaro, David Schnegg.

Centrocampisti: Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Daan Heymans, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca.

Attaccanti: Mattia Aramu, Francesco Forte, Thomas Henry, Dennis Johnsen, David Okereke, Arnor Sigurdsson.

