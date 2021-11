Serie A 2021-2022, Cagliari-Atalanta: le probabili formazioni

06-11-2021 09:16

Delicatissimo anticipo serale all’Unipol Domus di Cagliari, dove alle 20.45 di sabato i rossoblù ultimi della classe sono obbligati a fare punti contro l’Atalanta, reduce dalle fatiche di Champions League contro il Manchester United.

Fermi a 6 punti, reduci da tre sconfitte consecutive e con una sola vittoria in stagione i sardi affronteranno la quarta forza del campionato in coabitazione con la Roma in una partita che potrebbe anche essere decisiva per la posizione dell’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri.

Tanti gli assenti nel Cagliari, in particolare in difesa, dove tra infortuni e squalifiche saranno fuori Caceres, Ceppittelli e Walukiewicz. Out anche Keita, alle prese con una tonsillite che lo ha costretto al ricovero e a un intervento chirurgico.

Nell’Atalanta possibili staffette tra Pasalic e Malinovskyi e tra Ilicic e Muriel.

Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Bellanova, Godi n, Carboni, Lykogiannnis; Nandez, Marin, Strootman, Deiola; Joao Pedro, Pavoletti. All.: W. Mazzarri.

Atalanta (3-4-2-1): Musso; De Roon, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Ilicic; Zapata. All.: G. Gasperini.

