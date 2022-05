Serie A 2021-2022, Fiorentina-Juventus: le probabili formazioni

21-05-2022 10:26

Fiorentina e Juventus chiudono il campionato con il quarto e ultimo incrocio stagionale, dopo la gara d’andata e la semfinale di Coppa Italia che ha visto prevalere i torinesi.

Quella delle 20.45 al “Franchi” sarà però una partita importante solo per i viola, che in caso di vittoria sarebbero certi della qualificazione alla prossima Conference League, che segnerebbe il ritorno in Europa dei gigliati dopo quattro stagioni piuttosto travagliate.

Appaiata all’Atalanta al 7° posto, la Fiorentina può infatti contare sul vantaggio degli scontri diretti che permetterebbe alla formazione di Italiano di avere la meglio in caso di parità di punti, ma per fare festa bisognerà domare una Juventus priva di obiettivi, ma decisa ad evitare la sconfitta numero otto del proprio campionato.

Solo panchina per il grande ex Dusan Vlahovic, così come per Paulo Dybala, pronto a disputare gli ultimi minuti in bianconero prima dell’addio. Titolari invece gli altri ex della serata, Cuadrado, ma soprattutto Chiellini e Bernardeschi, anche questi ultimi due all’ultima con la maglia bianconera.

Italiano schiera la miglior formazione possibile al netto delle assenze per infortunio di Castrovilli e Sottil.

Fiorentina-Juventus, le probabili formazioni.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. All.: V. Italiano.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Pellegrini; Bernardeschi, Miretti, Locatelli, Rabiot; Morata, Kean. All.: M. Allegri.

OMNISPORT