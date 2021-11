Serie A 2021/2022, Fiorentina-Milan: le formazioni ufficiali

20-11-2021 20:09

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Milan, sfida valida per la 13° giornata di Serie A TIM. Il Milan ha perso solo due delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Fiorentina – tre pareggi e sei successi, inclusi gli ultimi due: i rossoneri non registrano una striscia vincente più lunga dal periodo tra il 2008 e il 2011 (sette in quel caso).

Ecco le scelte di Pioli e Italiano:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.

A disposizione: Cerofolini, Rosati; Frison, Terzić; Amrabat, Castrovilli, Maleh, Sottil; Distefano, González, Munteanu.

Allenatore: Italiano

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

A disposizione: Desplanches, Mirante; Ballo-Touré, Florenzi, Romagnoli; Bakayoko, Bennacer, Krunić, Messias; Giroud, Pellegri

Allenatore: Pioli

OMNISPORT