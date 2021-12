Serie A 2021-2022, Genoa-Milan: le probabili formazioni

01-12-2021 09:15

Cancellare le due sconfitte consecutive contro Fiorentina e Sassuolo e ripartire verso la vetta della classifica, questo l’obiettivo dei rossoneri di mister Pioli che questa sera incontrano il Genoa a Marassi. Gara dal sapore molto particolare visto che sulla panchina del Grifone siede Shevchenko, ex amato attaccante rossonero che proverà ad infastidire la sua ex squadra cercando punti salvezza preziosi per il Genoa.

Il Genoa è ancora senza Fares, Bani, Maksimovic, Criscito, Caicedo e Cassata, da valutare Kallon e Destro. Shevchenko dovrebbe puntare su Sabelli a destra, con Bianchi verso una nuova chance in attacco al fianco di Ekuban o Pandev.

Pioli dovrebbe ritrovare Tomori e Castillejo, ma il Milan deve rinunciare a Calabria, Rebic e Giroud, senza dimenticare lo squalificato Romagnoli.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Bianchi, Ekuban. All. Shevchenko. ​

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Krunic, Saelemaekers; Ibrahimovic. All. Pioli.

